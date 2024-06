Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern o. RW A81/ Lkr. Rottweil) Aquaplaningunfall auf der Autobahn (22.06.2024)

Zimmern o. RW A81 (ots)

Bei regennasser Fahrbahn ist am Samstagmorgen, gegen 1.30 Uhr, ein Fahrer eines BMW auf der Autobahn 81 auf Höhe der Anschlussstelle Rottweil in die Mittelschutzleitplanke gekracht und hat dabei einen Schaden in Höhe von über 15.000 Euro verursacht. Ein 35-Jähriger war mit einem BMW auf der A 81 in Richtung Stuttgart unterwegs, kam ins Schleudern und prallte in die Leitplanke. Der Mann blieb unverletzt. Der nicht mehr fahrbereite Wagen musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell