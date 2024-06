Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Unbekannte sprengen Zigarettenautomat - Polizei sucht Zeugen (23.06.2024)

Engen (ots)

Unbekannte haben am Sonntagabend einen Zigarettenautomaten in der Sankt-Martin-Straße gesprengt. Gegen 23 Uhr brachten die Täter den an einer Hauswand angebrachten Automaten zur Detonation, wobei dieser vollständig zerstört worden ist. Durch die Wucht der Explosion schleuderte sämtlicher Inhalt heraus. Ob die Täter sich anschließend an den Zigaretten und der Geldkassette bedienten, ist noch nicht bekannt.

Die Polizei bittet Zeugen, die im Vorfeld Verdächtiges im Bereich der Sankt-Martin-Straße beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die Identität der unbekannten Täter geben können, sich unter der Tel. 07531 995-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell