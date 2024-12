Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Betrunkener 48-Jähriger geht nach Entlassung von Polizeistation auf Diebestour: Erneute Festnahme

Kassel (ots)

Hofgeismar (Landkreis Kassel):

Ein erheblich unter Alkoholeinfluss stehender 48-Jähriger wurde am gestrigen Dienstagabend in Hofgeismar gleich zweimal von der Polizei festgenommen. Zunächst war der Mann um 18:00 Uhr im Kabemühlenweg aufgefallen, da er auf einem Fahrrad in Schlangenlinien unterwegs war und mit dem Rad in eine Hecke fuhr. Die von Zeugen alarmierten Beamten der Polizeistation Hofgeismar konnten den 48-Jährigen noch an Ort und Stelle dingfest machen. Wie sich herausstellte, kam die zuvor gemeldete Fahrweise nicht von ungefähr, denn ein Atemalkoholtest ergab rund 3,5 Promille. Er musste die Polizisten daher auf die Dienststelle begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Nach den polizeilichen Maßnahmen und der vorsorglichen Sicherstellung des Fahrrads wurde er schließlich gegen 19:45 Uhr auf freien Fuß entlassen. Doch hiermit noch nicht genug: Nur eine halbe Stunde nach der Entlassung von der Polizeistation stieg der 48-Jährige in eine Werkstatt in der Neuen Straße ein, wo er es neben Werkzeugen auf ein Fahrrad abgesehen hatte. Nachdem er bereits einen Teil der Beute für den Abtransport in der Hofeinfahrt platziert hatte, wurde er von Anwohnern und Zeugen ertappt, die den mutmaßlichen Dieb bis zum Eintreffen der Polizei festhielten. Erneut klickten für den in Hofgeismar wohnenden Mann die Handschellen, der nun zur Ausnüchterung und Verhinderung weiterer Straftaten in eine Gewahrsamszelle des Polizeipräsidiums in Kassel gebracht wurde. Ein Atemalkoholtest war diesmal nicht möglich, da der 48-Jährige nach seiner Festnahme tief und fest einschlief. Aufgrund der immer noch starken Alkoholisierung bei der zweiten Straftat wurde ihm von einem Arzt eine weitere Blutprobe entnommen. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr und Diebstahls verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell