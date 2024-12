Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zu tödlichem Unfall in Oberzwehren: Ermittlungen dauern an; weiterhin Zeugen gesucht

Kassel (ots)

(Bitte beachten Sie auch unsere gestern, um 23:40 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5921935 veröffentlichte Pressemitteilung).

Kassel-Oberzwehren:

Nachdem es am gestrigen Montagnachmittag zu einem Unfall in der Heinrich-Plett-Straße in Kassel kam, bei dem ein E-Scooter-Fahrer tödliche Verletzungen erlitt, dauern die Ermittlungen der Polizei zur Ursache und dem Hergang des Unfalls an. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es sich um einen Alleinunfall gehandelt haben, an dem kein weiterer Verkehrsteilnehmer beteiligt war. Wie die aufnehmende Streife des Polizeireviers Süd-West berichtet, hatte sich der Unfall auf dem Gelände der Universität gegen 15:50 Uhr ereignet. Ein Zeuge war offenbar kurz nach dem Sturz auf den am Boden liegenden Mann aufmerksam geworden und hatte sofort den Rettungsdienst alarmiert. Gemeinsam mit einem weiteren Ersthelfer kümmerte er sich bis zum Eintreffen der hinzugeeilten Rettungskräfte um den Verletzten. Der 37-Jährige aus Kassel wurde mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wo er leider verstarb. Den Elektroroller, der augenscheinlich keine Beschädigungen oder technische Mängel aufwies, stellte die Polizisten sicher. Den ersten Ermittlungen zufolge könnte der 37-Jährige aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf nassem Asphalt von dem E-Scooter gestürzt sein und sich dabei die schweren Kopfverletzungen zugezogen haben. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten der EG 6 der Kasseler Polizei prüfen derzeit, ob eine Obduktion angeordnet wird, die weiteren Aufschluss über den Unfall geben soll.

Die Polizei sucht weiterhin nach Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

