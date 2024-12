Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Tödlicher Verkehrsunfall mit E-Scooter

Kassel (ots)

Am heutigen Nachmittag kam es in der Heinrich-Plett-Straße 40 in Kassel, dortiges Gelände der Universität Kassel, zu einem Verkehrsunfall mit einem E-Scooter, bei dem sich der Fahrer lebensgefährliche Verletzungen zuzog. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb er kurze Zeit später im Krankenhaus. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Peter Bott

Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell