Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Razzias durch Revier Mitte führen zu zwei Festnahmen und Fund von Kokain

Kassel (ots)

Kassel-Mitte und -Nord:

Im Rahmen der "Innenstadtoffensive gegen Kriminalität" führten Beamte des Polizeireviers Mitte und der Hundestaffel mit ihren Diensthunden in der Nacht zum heutigen Montag zwischen 22:30 Uhr und Mitternacht Razzias in drei verschiedenen Lokalen im Bereich Stern und der Holländischen Straße in Kassel durch. Dabei kontrollierten die Polizisten in den Bars und einer Spielhalle insgesamt 25 Personen, von denen zwei Männer per Haftbefehl gesucht und deshalb festgenommen wurden. Gegen einen in Helsa wohnenden 36-Jährigen lag ein Haftbefehl wegen mehrerer Straftaten vor. Nachdem er den geforderten Restbetrag von 170 Euro bezahlt hatte, wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Überprüfung eines anderen Besuchers einer Bar, einem wohnsitzlosen 30-jährigen Mann aus Äthiopien, ergab nicht nur, dass er bereits polizeibekannt ist, sondern auch mit einem Haftbefehl zur Abschiebung gesucht wird. Dieser konnte zuvor nicht vollstreckt werden, da der Gesuchte untergetaucht war. Der 30-Jährige wurde ins Polizeigewahrsam gebracht und soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Darüber hinaus fanden die Polizisten in der Handtasche einer in Immenhausen wohnenden Frau eine Tüte mit einer kleineren Menge Kokain, das beschlagnahmt wurde. Die 40-Jährige muss sich nun wegen illegalen Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten.

