POL-KS: 16-jährige Alexandra T. aus Kassel ist wieder da

Kassel (ots) - Am Sonntag, 01.12.2024, gegen 05:00 Uhr, geriet in der Straße Am Schwimmbad in Naumburg ein zweistöckiges Einfamilienhaus aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Das Fachwerkhaus wurde von einer Person bewohnt. Diese war nicht vor Ort. Der Brand ist im Erdgeschoss des Hauses ausgebrochen. Das Wohnhaus ist aktuell nicht mehr bewohnbar. Nach ersten Schätzungen ist ein Schaden von etwa 50.000 Euro ...

