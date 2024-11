Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Durchsuchung im Rauschgiftverfahren: OE City findet über ein Kilo Drogen, Armbrüste und Waffen: Tatverdächtiger in U-Haft

Kassel (ots)

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

Kassel-Wesertor:

Einen beachtlichen Drogen- und Waffenfund machten Beamte der OE City der Kasseler Polizei am Mittwoch bei einer Wohnungsdurchsuchung in einem Rauschgiftverfahren. Vorausgegangen war ein Hinweis auf der Bevölkerung auf mögliche Drogengeschäfte eines 45-jährigen Mannes aus Kassel. Da sich der Verdacht bei den anschließenden Ermittlungen erhärtete, erwirkte die Kasseler Staatsanwaltschaft einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Mannes im Stadtteil Wesertor, der am Mittwochmorgen um 6 Uhr gemeinsam mit Beamten der Operativen Einheit der Kasseler Polizei und einem Diensthund sowie seinem Hundeführer schlagartig vollstreckt wurde. In der Wohnung fanden die Beamten über ein Kilogramm Amphetamine, 100 Gramm Ecstasy, ca. 180 Gramm Kokain sowie kleinere Mengen Crystal Meth, LSD und Haschisch. Neben den Drogen beschlagnahmten die Ermittler zahlreiche Waffen und gefährliche Gegenstände, wie zwei zugriffsbereit und schussfertig abgelegte Armbrüste mit Bolzen, einen Kompositbogen mit Pfeilen, ein Schlagwerkzeug, wobei es sich um eine sogenannte Bärenkralle handelt, eine Paintball-Langwaffe in Form eines Sturmgewehrs, eine Schreckschusswaffe, mehrere Messer und Pfeffersprays. Bei der Überprüfung weiterer in der Wohnung aufgefundener Laptops und neuwertiger Elektroartikel konnten die Ermittler der OE City feststellen, dass diese aus mehreren Straftaten wie Einbrüchen stammen. Die Zuordnungen der Gegenstände dauern aktuell noch an.

Der 45-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit wurde in der Wohnung festgenommen und am gestrigen Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft gegen ihn anordnete. Zudem trafen die Polizisten in der Wohnung auf eine 36-jährige wohnsitzlose Frau, die bei dem Tatverdächtigen zu Besuch war. Eine Überprüfung ergab, dass gegen sie ein Untersuchungshaftbefehl wegen mehrfachen Diebstahls vorlag, weshalb auch sie nun in einer Justizvollzugsanstalt sitzt. Die Ermittlungen gegen den 45-Jährigen wegen Drogenhandels in nicht geringen Mengen und Verstößen gegen das Waffengesetz dauern an.

