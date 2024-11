Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Auto beim Ausparken beschädigt und geflüchtet: Streife nimmt alkoholisierten mutmaßlichen Fahrer dank Zeugen fest

Kassel (ots)

Kassel-Rothenditmold:

Ein offenbar betrunkener Autofahrer hat am gestrigen Mittwochabend in der Zierenberger Straße in Kassel einen geparkten VW angefahren und ist anschließend geflüchtet. Der zunächst unbekannte Fahrer des Autos soll gegen 20:10 Uhr versucht haben, aus einer Parklücke auszuparken, wobei er offensichtlich erhebliche Probleme hatte und rangierte. Dabei stieß er mehrfach rückwärts gegen einen VW Kleinwagen, bevor er wegfuhr. Der Unfall und die Flucht waren allerdings von zwei jungen Zeugen beobachtet worden, die sofort die Polizei alarmiert hatten. Da sich der 19-Jährige und die 16-Jährige aus Kassel das Kennzeichen gemerkt hatten, konnte eine Streife des Polizeireviers Nord wenig später an der Anschrift des Halters in Kassel den mutmaßlichen Fahrer festnehmen. Auch sein im Heckbereich beschädigtes Auto fanden die Polizisten dort. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Da der tatverdächtige 61-jährige Mann deutlich unter Alkoholeinfluss stand, was ein Atemalkoholtest mit rund 1,7 Promille bestätigte, musste er die Beamten zur Blutentnahme auf die Dienststelle begleiten. Seinen Führerschein stellten die Polizisten sicher. Gegen den 61-Jährigen wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell