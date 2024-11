Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte Täter überfallen Tankstelle in Helsa: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Helsa (Landkreis Kassel):

Zu einem schweren Raubüberfall auf eine Tankstelle ist es am gestrigen Mittwochabend in Helsa gekommen. Zwei bislang unbekannte Täter hatten unter Vorhalt eines Messers Bargeld erbeutet und waren anschließend geflüchtet. Die nach dem Überfall sofort eingeleitete Großfahndung der Polizei mit zahlreichen Streifen und einem Hubschrauber verlief bislang ohne Erfolg. Die Ermittler des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem Raub geben können.

Ereignet hatte sich der Überfall auf die Tankstelle in der Leipziger Straße gegen 19:50 Uhr. Die Täter hatten zu dieser Zeit den Verkaufsraum betreten, in dem neben zwei Mitarbeiterinnen auch ein Kunde anwesend war. Während ein Täter mit dem Messer drohte, ging sein Komplize hinter den Tresen, schubste eine der Angestellten zur Seite und nahm das Geld aus der Kasse. Anschließend flüchteten die beiden Unbekannten nach draußen und weiter in Richtung Kaufungen, wo sich ihre Spur verliert. Eine Mitarbeiterin erlitt durch den Raub einen Schock. Derzeit liegt folgende Beschreibung der Täter vor:

1.) Männlich, ca. 1,70 Meter groß, trug eine schwarze Jacke mit aufgesetzter Kapuze, eine schwarze Kappe, eine schwarze Hose und schwarze Handschuhe, sprach Deutsch mit unbekanntem Akzent.

2.) Männlich, ca. 1,70 Meter groß, 25 bis 35 Jahre alt, schwarz maskiert, bekleidet mit einer schwarzen dicken Jacke mit aufgesetzter Kapuze und einer schwarzen Jogginghose.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat und der anschließenden Flucht gemacht haben, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

