POL-KS: Nach zwei Raubdelikten: Drei Tatverdächtige festgenommen; 33-Jähriger beißt Polizisten ins Bein

Kassel (ots)

Kassel:

Am gestrigen Dienstagabend kam es gegen 22 Uhr zu einem versuchten Raub auf einen 28-jährigen Mann in der Kasseler Wolfsschlucht durch drei zunächst unbekannte Täter. Dank eines Fotos, das eine Zeugin von den drei flüchtenden Männern gemacht hatte, konnte die Polizei bei der Fahndung zwei 25 und 27 Jahre alte Tatverdächtige am Scheidemannplatz festnehmen. Der dritte Täter war anschließend in der Innenstadt in ein Minicar gestiegen und hatte den Fahrer am Ziel in der Maybachstraße mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen, während er gleichzeitig die Herausgabe von Bargeld forderte. Ein zufällig vorbeikommender Passant war auf die Situation aufmerksam geworden und zog den Angreifer vom Fahrzeug weg, wodurch beide gegen ein geparktes Auto fielen und sich der helfende Zeuge verletzte. Da der Täter seine Tasche samt persönlicher Dokumente in dem Minicar vergessen hatte, konnte er kurze Zeit später in seiner Wohnung in Kassel festgenommen und als der dritte Räuber identifiziert werden. Hierbei setzte sich der 33-Jährige erheblich zur Wehr und biss einen Beamten in den Oberschenkel, während er die Polizisten aufs Übelste beleidigte. Er und der wohnsitzlose 27-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit, die beide bereits hinreichend polizeibekannt sind, werden am heutigen Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt.

Der Raubversuch hatte sich gegen 22 Uhr vor einer Bankfiliale in der Innenstadt ereignet. Die drei Täter hatten den 28-Jährigen aus Vellmar zuvor am Bankautomaten beleidigt und waren ihm nach draußen gefolgt, wo sie ihm drohten und Bargeld forderten. Als das Opfer sich in sein Auto flüchtete, schlug und trat das Trio auf das Fahrzeug ein, bevor es ohne Beute flüchtete. Die polizeiinterne Fahndung mithilfe des Bildes der Zeugin führte nur wenige Minuten später zum Erfolg: Eine Streife des Polizeireviers Mitte erkannte zwei der mutmaßlichen Täter am Scheidemannplatz, woraufhin für beide die Handschellen klickten. Während der 25-Jährige aus Kassel nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen wurde, da keine Haftgründe vorlagen, befindet sich sein 27-jähriger Komplize, bei dem die Polizisten knapp 5 Gramm Kokain, ein Messer, mutmaßliches Drogengeld sowie Utensilien für den Handel mit Betäubungsmitteln fanden, bis zu seiner Vorführung im Polizeigewahrsam. Auch bei dem später festgenommenen 33-Jährigen wurden Drogen gefunden: In der im Minicar vergessenen Tasche befanden sich 114 Gramm Cannabis, die beschlagnahmt wurden. Der verletzte Polizist wurde, wie auch der Minicar-Fahrer, zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht und war nicht mehr dienstfähig. Die weiteren Ermittlungen gegen die Tatverdächtigen werden beim Kommissariat 35 der Kasseler Kripo geführt.

