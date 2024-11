Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Noch vor Bekanntwerden: Streife stoppt berauschten Autofahrer ohne Führerschein nach Pkw-Diebstahl

Kassel (ots)

Kassel/ Hann. Münden:

Noch bevor eine Autobesitzerin bemerkt hatte, dass ihr roter Peugeot 107 in Hann. Münden gestohlen worden war, hatte eine Streife des Polizeireviers Ost den Autodieb unabhängig davon bereits in Kassel-Bettenhausen gestoppt. Zum Verhängnis war dem 19-jährigen Tatverdächtigen, der keinen Führerschein hat und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, seine auffällige Fahrweise geworden. Er muss sich nun wegen des Auto-Diebstahls, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und "Trunkenheit im Verkehr" verantworten. Bei seinem Beifahrer, einem 21-Jährigen aus dem Landkreis Kassel, fanden die Polizisten einen Schlagring. Dieser wurde sichergestellt und ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen ihn eingeleitet.

Aufgefallen war der ältere Kleinwagen der Streife gegen 3 Uhr in der Leipziger Straße, da der Fahrer mehrfach ruckartig bremste, bevor er zügig auf den Parkplatz eines geschlossenen Geschäfts abbog. Bei der anschließenden Kontrolle räumte der am Steuer sitzende 19-Jährige aus Hann. Münden sofort ein, dass er keinen Führerschein hat und vor der Fahrt verschiedene Drogen konsumiert hatte. Doch damit noch nicht genug: Auf die Frage nach dem Besitzer des Wagens gestand der junge Fahrer, dass er das Auto am Vorabend gegen 22 Uhr in Hann. Münden gestohlen hatte und anschließend damit nach Kassel gefahren war. Die weiteren Ermittlungen bestätigten dies, denn die Besitzerin hatte den Diebstahl ihres Fahrzeugs im Wert von 2.500 Euro bis zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht bemerkt. Offenbar hatte sie vergessen, den Zündschlüssel abzuziehen und das Auto zu verschließen, sodass der 19-Jährige leichtes Spiel hatte. Er musste die Beamten auf das Revier begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell