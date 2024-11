Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nach rassistischer Beleidigung und Nötigung in Straßenbahn: Opfer und Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel:

Ein bislang unbekannter Täter soll am gestrigen Montagabend in einer Straßenbahn der Linie 3 im Bereich Weserstraße andere Fahrgäste rassistisch beleidigt haben. Darüber hinaus hinderte er nach Angaben eines Zeugen zwei der beleidigten Frauen am Durchgehen bzw. Aussteigen aus der Bahn. Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei nach dem Täter führte anschließend leider nicht mehr zum Erfolg. Auch die Opfer konnten von den eingesetzten Streifen nicht mehr angetroffen werden und haben sich nachträglich nicht bei der Polizei gemeldet, weshalb die Beamten nun abseits der laufenden Ermittlungen, bei denen auch die Videoaufzeichnungen ausgewertet werden, um weitere Zeugenhinweise bitten. Bei dem Täter soll es sich um ca. 25 Jahre alten Mann mit einem weißen T-Shirt, einer schwarzen Jacke, einer grünen Kappe und einer Bauchtasche gehandelt haben, der eine auffällige Tätowierung am rechten Arm hatte.

Der Vorfall hat sich nach Angaben des Zeugen gegen 19:15 Uhr in der in Richtung Ihringshausen fahrenden Tram ereignet. Im Beisein von ca. 50 Fahrgästen soll der Mann im vorderen Bereich der Bahn mehrere Personen rassistisch beleidigt haben. Zwei Frauen, die von dem Mann beleidigt wurden, hinderte er zudem absichtlich am Durchgehen und Aussteigen, indem er sich zwischen zwei abgestellte Kinderwagen und die Straßenbahntür stellte, so der Zeuge, der daraufhin in Höhe der Haltestelle "Katzensprung" die Polizei alarmierte. An welcher Haltestelle der Täter ausstieg, ist bislang nicht bekannt.

Die unbekannten Opfer der Beleidigung und Nötigung sowie weitere Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

