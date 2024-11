Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nach mehreren Wohnungseinbrüchen in westlichen Stadtteilen Kassels: Kripo bittet um Hinweise auf zwei Täter

Kassel (ots)

Kassel: Die Ermittler des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo stellen seit den Sommermonaten eine Häufung von Wohnungseinbrüchen in den westlichen Stadtteilen Kassels fest. Rund zwei Dutzend Einbrüche ereigneten sich seit Mitte Juli in unterschiedlichen Abständen in den Stadtteilen Harleshausen, Kirchditmold, Bad Wilhelmshöhe, Süsterfeld-Helleböhn, Brasselsberg und Nordshausen sowie auch in der angrenzenden Gemeinde Schauenburg. Aufgrund der sich gleichenden Vorgehensweisen gehen die Ermittler davon aus, dass die Taten größtenteils im Zusammenhang stehen dürften und bitten nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Besonders von Interesse für die Kripo sind dabei zwei Männer, die bei zwei dieser Einbrüche von privaten Überwachungskameras aufgenommen wurden, sodass Personenbeschreibungen von beiden vorliegen:

1. Täter: Männlich, kräftige/korpulente Statur, Schirmmütze (möglicherweise Marke: "Under Armour"), Maskierung (eventuell Schlauchschal), in einem Fall mutmaßlich Jacke von "Nike", im anderen Fall von "Under Armour"), Rucksack, Handschuhe, Taschenlampe in der rechten Hand.

2. Täter: Männlich, schlanke bis sportliche Figur, Dreitagebart, ca. 25 - 35 Jahre alt, Jacke mit Reißverschluss auf der linken Brustseite und im anderen Fall mit unbekanntem Markenemblem links), Kapuze über den Kopf gezogen, trägt Handschuhe, Taschenlampe in der linken Hand.

Bei den Einbrüchen, von denen überwiegend Einfamilienhäuser betroffen waren, nutzten die Täter in den allermeisten Fällen Werkzeuge, um Türen oder Fenster aufzuhebeln. Wenn sie damit Erfolg hatten, entwendeten sie in erster Linie Schmuck und Bargeld aus den Häusern.

Nun bitten die Ermittler des K 21/22 Zeugen, die Hinweise auf die beiden beschriebenen Männer geben können, sich bei der Polizei zu melden. Auch wer in den betroffenen Stadtteilen verdächtige Wahrnehmungen macht, die im Zusammenhang mit einem Wohnungseinbruch oder den beiden verdächtigen Personen stehen könnten, wird gebeten, sich bei der Kasseler Polizei zu melden. Hinweise werden unter Tel. 0561 - 9100 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell