POL-KS: Brand in Vereinsgebäude am Bugasee: Ursache offenbar technischer Defekt

Kassel (ots)

Kassel-Waldau:

Am gestrigen Donnerstagabend wurden die Feuerwehr und die Polizei gegen 19:25 Uhr wegen eines Gebäudebrandes zum Bugasee in der Kasseler Fuldaaue gerufen. Durch die Feuerwehr konnte der Brand in den von einem gemeinnützigen Verein genutzten Räumlichkeiten im 1. Stock schnell gelöscht und dadurch eine weitere Ausbreitung verhindert werden. Dennoch entstand erheblicher Sachschaden, der sich nach ersten Schätzungen auf rund 50.000 Euro beläuft. Zum Zeitpunkt des Brandes hielten sich keine Personen in dem Gebäude auf.

Die mit den weiteren Ermittlungen zur Brandursache betrauten Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo haben die Brandstelle am heutigen Freitagmorgen aufgesucht. Wie sie berichten, war das Feuer offenbar durch einen technischen Defekt an einem Transformator entstanden. Ein fahrlässiges oder vorsätzlichen Handeln ist hingegen nicht erkennbar.

