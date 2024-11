Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Zeugenaufruf nach Einbruch in Physiotherapiepraxis in Schortens

Schortens (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen bislang unbekannte Täter in eine Physiotherapiepraxis an der Plaggestraße in Schortens ein, durchsuchten die Räumlichkeiten und entkamen unerkannt mit entwendetem Bargeld.

Die genaue Schadenssumme kann zurzeit nicht benannt werden.

Zeugen, die in der Nähe des Tatortes Beobachtungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter 04461-74490 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell