POL-WHV: Gebäudeschaden durch Mülltonnenbrand im Wangerland - Zeugenaufruf

Wangerland (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 06:00 Uhr stellte ein aufmerksamer Anwohner aus der Goedeke-Michel-Straße in Hooksiel Feuer bei seinem Nachbarn fest. Dort waren Mülltonnen in Brand geraten, die an der Hauswand abgestellt waren.

Durch das beherzte Eingreifen des Brandentdeckers konnte ein Großbrand verhindert werden. Die freiwillige Feuerwehr Wangerland (Hooksiel) löschte den Rest ab, am Gebäude entstand dennoch ein Schaden, dessen Höhe noch nicht beziffert werden kann.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461 7449-0 in Verbindung zu setzen.

