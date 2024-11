Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: In Bar randaliert und Spielautomaten beschädigt: Mutmaßlicher Dealer mit gestohlenem Handy festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

In der Nacht zum heutigen Donnerstag rief der Mitarbeiter einer Bar in der Leipziger Straße in Kassel gegen 2:15 Uhr die Polizei, da zwei randalierende Gäste das Lokal trotz Aufforderung nicht verließen. Der Anrufer flüchtete sich anschließend nach draußen, bis die hinzugeeilten Streifen eintrafen. Die Polizisten konnten die beiden Männer im Alter von 23 und 37 Jahren noch an Ort und Stelle festnehmen, allerdings hatten sie inzwischen das Display und den Bildschirm eines Spielautomaten eingeschlagen und zum Teil zerstört, wodurch ein Schaden von ca. 1.000 Euro entstand. Atemalkoholtests bei den beiden wohnsitzlosen Randalierern, die auf das Revier gebracht wurden, ergaben Werte von 0,9 und 1,7 Promille. Während sich der 23-jährige Tatverdächtige mit algerischer Staatsangehörigkeit ruhig verhielt und nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen wurde, zeigte sich sein 37-jähriger Komplize zunehmend aggressiv. Darüber hinaus fanden die Beamten bei der Durchsuchung des Mannes mit tunesischer Staatsangehörigkeit ein Dutzend Tütchen mit verkaufsfertig abgepacktem Cannabis und mutmaßliches Drogengeld. Zusätzlich beschlagnahmten die Polizisten bei ihm zwei Handys, von denen eines wegen Diebstahls nach einem Ende Oktober stattgefundenen Auto-Aufbruch in Kassel zur Fahndung ausgeschrieben war. Den 37 Jahre alten Mann, gegen den nun wegen Handeltreibens mit Cannabis sowie Hehlerei ermittelt wird, brachten die Beamten zur Verhinderung weiterer Straftaten und zur Ausnüchterung in eine Zelle im Polizeipräsidium. Darüber hinaus muss er sich gemeinsam mit dem 23-Jährigen wegen Sachbeschädigung verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell