BPOL NRW: Untersuchungshaftbefehl, offene Fahndung und hochwertiges Diebesgut - Bundespolizei verhaftet Beschuldigten

Aachen (ots)

Am frühen Samstag konnte die Bundespolizei in Aachen einen 23-jährigen gesuchten Marokkaner festnehmen.

Gegen 06:22 Uhr wurden die Beamten am Aachener Hauptbahnhof zu Gleis 9 gerufen. Der Zugbegleiter eines grenzüberschreitenden Zuges teilte mit, dass sich im vorderen Zugabteil eine Person befindet, welche kein Ticket vorzeigen wollte.

Die Beamten trafen den 23-jährigen Marokkaner, sich schlafend stellend, an. Seine Schuhe befanden sich unter einem Rucksack neben ihm. Er konnte weder ein gültiges Reiseticket noch einen gültigen Ausweis vorzeigen. Er wurde aufgefordert, den Zug zu verlassen und den Beamten zur Dienststelle zu folgen. Er nahm seine Schuhe unter dem Rucksack hervor, lies ihn aber dann stehen. Auf Vorhalt gab er an, dass dieser nicht ihm gehören würde. Auf der Dienststelle wurde sowohl die Person, als auch der mitgeführte Rucksack genauer kontrolliert. Bei der Person konnten insgesamt drei hochwertige Smartphones am Körper aufgefunden werden. Alle waren ausgeschaltet und keines konnte der Beschuldigte entsperren. Im Rucksack befanden sich ebenfalls noch ein hochwertiges Smartphone, sowie ein hochpreisliches Tablett und mehrere persönliche Gegenstände wie Brillen und Frauenparfum.

Gegen den nun des Diebstahls beschuldigten, lagen unter anderem noch ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Mannheim wegen Diebstahls, sowie eine Fahndung wegen Sachbeschädigung vor. Da er ebenfalls keine Reisedokumente besaß, wurde er ebenfalls wegen der unerlaubten Einreise zur Anzeige gebracht . Er wurde dem Polizeigewahrsam überstellt und soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

