BPOL NRW: Bundespolizei stellt Einhandmesser bei 30-Jährigem sicher

Dortmund (ots) - Am Samstagabend (31. August) nahmen Bundespolizisten einen stark alkoholisierten Mann im Hauptbahnhof Dortmund in Gewahrsam. Dieser griff später die Beamten in den Wachräumen an und spuckte nach ihnen. Gegen 22:15 Uhr setzte die Polizei NRW die Bundespolizei in Dortmund darüber in Kenntnis, dass Rettungskräfte am Nordausgang des Dortmunder ...

