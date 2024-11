Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nächtliche Einbrüche in Schönheitssalon, Friseurgeschäft und Büro: Zeugen in Kasseler Innenstadt gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Am gestrigen Mittwochmorgen wurden die Beamten des Kriminaldauerdienstes der Kasseler Kripo zu drei Geschäftseinbrüchen in der Kasseler Innenstadt gerufen, die vermutlich auf das Konto ein und derselben unbekannten Täter gehen. Wann genau in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sich die Taten ereigneten, ist bislang nicht bekannt. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten des Kommissariats 21/22 suchen nach Zeugen, die etwas Verdächtiges im Bereich der Tatorte gesehen haben und Täterhinweise geben können.

Bei dem Einbruch in einen Schönheitssalon in der Treppenstraße brachen die Täter mit unbekanntem Werkzeug eine Tür auf und gelangten so in die Räumlichkeiten, wo sie sich auf ihren Beutezug begaben. Mit einem vorgefundenen Portemonnaie gelang ihnen anschließend unerkannt die Flucht. Auf gleiche Art und Weise hatten die Täter die Eingangstür eines Friseurgeschäfts in der Hoffmann-von-Fallersleben-Straße aufgebrochen und anschließend eine Geldkassette gewaltsam geöffnet. In dieser befanden sich allerdings nur wenige Euro Wechselgeld, sodass die Einbrecher nahezu leer ausgingen. In dem dritten Fall in der Theaterstraße hielt die Tür des Büros eines Immobilienmaklers den Einbruchsversuchen der Täter stand, sodass sie zwar keine Beute machten, aber deutlichen Schaden anrichteten.

Zeugenhinweise zu den Einbrüchen werden unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen entgegengenommen.

