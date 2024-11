Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Räuberischer Diebstahl in Supermarkt: Betrunkener 35-Jähriger muss zur Ausnüchterung ins Gewahrsam

Kassel (ots)

Kassel-Süsterfeld/Helleböhn:

Ein erheblich alkoholisierter Mann hat am gestrigen Dienstagabend in einem Supermarkt in der Leuschnerstraße in Kassel für einen Polizeieinsatz gesorgt. Der 35-Jährige hatte gegen 21 Uhr versucht, einem anderen Kunden des Geschäfts, der im Cafébereich der Bäckerei saß, den Rucksack zu stehlen. Der Bestohlene lief dem Dieb sofort hinterher, um seine Tasche zurückzuholen, woraufhin der Flüchtende ihn angriff. Bei einer Rangelei um den Rucksack gingen beiden Männer zu Boden, bevor ein Mitarbeiter des Supermarkts einschreiten und den Rucksack an sich nehmen konnte. Da sich der festgehaltene Dieb äußerst renitent verhielt, wurde die Polizei hinzugerufen. Ein Atemalkoholtest bei dem bereits polizeibekannten 35-Jährigen aus Kassel ergab über 2,1 Promille. Da er kaum alleine stehen und sich nicht mehr richtig artikulieren konnte, brachten ihn die Beamten zur Ausnüchterung in die Gewahrsamszellen im Polizeigewahrsam. Er muss sich nun wegen räuberischen Diebstahls verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell