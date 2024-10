Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei ermittelt: Kind klettert auf Oberleitungsmast in Oberhausen-Osterfeld und wird schwer verletzt

Oberhausen (ots)

Am Montagabend (07. Oktober) um 18.00 Uhr kam es am Bahnhaltepunkt Oberhausen-Osterfeld zu einem Stromunfall. Ein 12-jähriger Junge trug schwere Verletzungen davon. Einlieferung in eine örtliche Klinik mit einem Rettungshubschrauber.

Gegen 18.04 Uhr informierte das Polizeipräsidium Oberhausen die Bundespolizei über einen Stromunfall am Haltepunkt Oberhausen-Osterfeld. Vor Ort ermittelten die eingesetzten Bundespolizisten, dass sich zwei Kinder (10, 12) vom Haltepunkt aus in den Gleisbereich begaben. Dort kletterte der 12-Jährige auf einen fünf Meter hohen Strommast. Laut Aussage des zweiten Kindes fasste sein Freund an die Oberleitung, erlitt einen Stromschlag und fiel in den Gleisbereich. Beiden Kindern gelang es zurück zum Bahnsteig zu laufen. Eine Reisende bemerkte das verletzte Kind, informierte die Rettungskräfte und betreute die Kinder bis zu deren Eintreffen.

Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde das schwer verletzte Kind mit einem Rettungshubschrauber in eine Fachklinik geflogen. Das zweite Kind wurde durch eine Notfallseelsorge betreut und abschließend an die Erziehungsberechtigten übergeben.

Während des gesamten Einsatzes war die Bahnstrecke für den Zugverkehr vollständig gesperrt.

Die Bundespolizei möchte in diesen Zusammenhang nochmals auf die Gefahren des Bahnstroms hinweisen.

Bereits die Nähe zu den Oberleitungen, zum Beispiel durch Klettern auf Bahnwaggons oder Strommasten, genügt für ei-nen Stromschlag - die Stromleitung muss hierfür nicht berührt werden. Schon bei der Unterschreitung eines Sicherheitsabstandes von etwa 1,50 m kommt es zu Spannungsüberschlägen, die schwere Verletzungen verursachen oder manchmal sogar tödlich ausgehen.

Oberleitungen haben eine Spannung von 15.000 Volt (das sind 65 Mal mehr als in der Steckdose zu Hause) und eine Stromstärke von über 1.000 Ampere. Diese Kombination ist in der Lage, die Luft zu überspringen und auf einem Lichtbogen - einen Blitz - über den Körper zur Erde zu gelangen. Der menschliche Körper, der zu zwei Dritteln aus Wasser besteht, wird in diesem Moment zum "leitenden Gegenstand".

