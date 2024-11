Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Auto kracht in Innenstadt in geparkte Fahrzeuge: Fahrer erheblich alkoholisiert

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Auf einen Unfall in der Unteren Königsstraße wurden Beamten des Polizeireviers Mitte auf einer Streifenfahrt in der vergangenen Nacht gegen 1:45 Uhr aufmerksam. Wie die Polizisten feststellten, war nur wenige Augenblicke zuvor ein in Richtung Holländischer Platz fahrender Audi nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und offenbar ungebremst in einen geparkten VW Golf gekracht, der durch die Wucht des Aufpralls wiederum auf einen davorstehenden Renault Twingo geschoben wurde. Die Schäden an dem Audi und dem VW, die beide nicht mehr fahrbereit waren, belaufen sich auf jeweils 5.000 Euro. Mit weiteren rund 1.000 Euro schlägt der Schaden an den Renault zu Buche. Schnell bemerkten die Beamten, dass der unverletzt gebliebene Fahrer des Audi, ein 28 Jahre alter Mann aus Kassel, unter deutlichem Alkoholeinfluss zu stehen schien. Ein Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von rund 2,5 Promille, weshalb er die Polizisten zur Dienststelle begleiten und sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Gegen den 28-Jährigen wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell