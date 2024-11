Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Brand in Keller von Mehrfamilienhaus: Brandursache unklar; aktuell keine Hinweise auf Brandstiftung

Kassel (ots)

Kassel-Süsterfeld/Helleböhn: Am gestrigen Sonntagabend kam es gegen 20:40 Uhr im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Leuschnerstraße in Kassel zu einem Brand. Aufgrund der starken Rauchentwicklung hatte die Feuerwehr mehrere Personen aus dem vierstöckigen Gebäude retten müssen. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand glücklicherweise niemand. Bei dem Brand war nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von ca. 200.000 Euro entstanden. Die Ermittlungen zur Brandursache werden bei der Kasseler Kriminalpolizei geführt. Beamte des für Brände zuständigen Kommissariats 11 haben die Brandstelle am heutigen Montag aufgesucht. Eine eindeutige Feststellung der Brandursache ist aufgrund des hohen Zerstörungsgrades in dem betroffenen Kellerraum nicht mehr möglich. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen den Ermittlern zum jetzigen Zeitpunkt allerdings nicht vor.

