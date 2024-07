Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kollision beim Abbiegevorgang

Blankenheim-Freilingen (ots)

Am Samstag (6. Juli) befuhr ein 21-jähriger Pkw-Fahrer gegen 18.08 Uhr die Straße Am Weilerbach in Blankenheim und beabsichtigte nach links auf die Kreisstraße 41 in Fahrtrichtung Blankenheim-Freilingen abzubiegen.

Eine 58-jährige Pkw-Fahrerin aus Blankenheim befuhr die Kreisstraße 41 von Blankenheim-Freilingen kommend in Fahrtrichtung Blankenheim.

Beim Abbiegevorgang übersah der Pkw-Fahrer die von links kommende 58-Jährige.

Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge.

Der 21-jährige Pkw-Fahrer verblieb unverletzt.

Die Pkw-Fahrerin wurde bei dem Unfall verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

