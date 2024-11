Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: BMW-Diebstähle in Lohfelden und Harleshausen: Zwei weitere Taten in Baunatal und Schauenburg gescheitert; Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Stadt und Landkreis Kassel:

Gleich zwei BMW-Diebstähle, die sich in der vergangenen Nacht in Lohfelden und im Kasseler Stadtteil Harleshausen ereigneten, wurden der Kasseler Polizei am heutigen Dienstagmorgen angezeigt. Darüber hinaus kam es im Laufe der Nacht zu zwei gescheiterten Diebstählen hochwertiger Pkw in Baunatal und Schauenburg. Möglicherweise gehen alle Taten auf das Konto derselben unbekannten Täter, bei denen es sich offenbar um professionell agierende Autodiebe handelt. Die Ermittler des für Kraftfahrzeugdiebstähle zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die in der vergangenen Nacht im Bereich der Tatorte verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

BMW-Diebstähle in Lohfelden und Harleshausen

Der Autobesitzer aus Lohfelden hatte sich am Morgen gegen 6:30 Uhr bei der Polizei gemeldet, nachdem er den Diebstahl seines schwarzen BMW X6 xDrive30d aus einer Garage im Leipziger Weg bemerkt hatte. Rund 1 ½ Stunden später ging der Anruf eines zweiten BMW-Besitzers aus Kassel-Harleshausen wegen des Diebstahls seines blauen BMW X5 xDrive40d bei der Polizei ein. Der Pkw war während der Nacht in einer Hofeinfahrt in der Karlshafener Straße abgestellt. Die sofort eingeleitete europaweite Fahndung nach den beiden gestohlenen BMW im Gesamtwert von rund 80.000 Euro verlief bislang ohne Erfolg.

Taten in Baunatal und Schauenburg gescheitert

In der Frankfurter Straße in Baunatal schlugen Autodiebe in der Nacht gegen 2:45 Uhr zu. Der Besitzer eines grauen Audi Q7 hatte zu dieser Zeit Scheinwerferlicht vor seinem Haus wahrgenommen und beim Blick aus dem Fenster einen Mann mit seinem SUV wegfahren sehen. Der Audi war nur wenige Augenblicke später in unmittelbarer Nähe an der Autobahnausfahrt Baunatal-Süd zurückgelassen worden. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung fehlte von den unbekannten Tätern bereits jede Spur. Weshalb die Autodiebe den Q7 stehenließen, ist bisher noch nicht bekannt. Der Wagen wurde für die Spurensicherung sichergestellt. Bei dem zweiten gescheiterten Fall in der Brüder-Grimm-Straße in Schauenburg, der der Polizei am heutigen Morgen gemeldet wurde, waren die Autodiebe von einer Überwachungskamera erfasst worden. Demnach hatten sich zwei dunkel gekleidete und vermummte Männer um 2:25 Uhr mit einem Gerät in der Hand in einer Grundstückseinfahrt an einem weißen BMW 540i xDrive Touring zu schaffen gemacht. Vermutlich handelte es sich um einen Funkstreckenverlängerer, um sich die Keyless-Go-Funktion des Autos zunutze zu machen. Nachdem es den Tätern aus unbekannten Gründen nicht gelungen war, den Pkw zu stehlen, flüchteten sie unerkannt.

Wer in der vergangenen Nacht im Bereich der Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei den Ermittlern des K 21/22 der Kasseler Kripo zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell