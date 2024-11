Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Ihringshausen: Zweifach erfolgloser Einbrecher erbeutet nur Flasche Bier; Hinweise auf Täter erbeten

Kassel (ots)

Fuldatal-Ihringshausen (Landkreis Kassel): Gleich zweifach scheiterte in der Nacht zum Dienstag mutmaßlich ein und derselbe Täter bei dem Versuch, in Gewerberäume in Fuldatal-Ihringshausen einzubrechen. Letztlich erbeutete der Unbekannte in einem Lagerraum eines Getränkemarktes nur eine Flasche Krombacher, die er direkt dort trank. Da er während des Einbruchsversuch jedoch von einer Überwachungskamera gefilmt wurde, liegt eine Beschreibung des Täters vor: Es handelt sich bei ihm um einen ca. 30 bis 40 Jahre alten Mann mit hagerem Gesicht ohne Bart, der eine Jogginghose, einen Kapuzenpullover, eine Steppweste sowie ein Basecap trug und eine Umhängetasche sowie eine Taschenlampe mitführte. Die Ermittler des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Einbrecher geben können.

In welcher Reihenfolge sich die beiden Einbruchsversuche in Ihringshausen in der Nacht zum Dienstag ereigneten, ist derzeit noch unklar. Bei einer Praxis in der Straße "Am Rathaus" war im Laufe der Nacht versucht worden, zwei Zugangstüren aufzubrechen, was jedoch nicht gelang. Bei dem in der Lessingstraße ansässigen Getränkemarkt war der Einbrecher gegen 1:15 Uhr auf noch unbekannte Weise in den Lagerraum gelangt. Dort versuchte er die Tür zu dem Verkaufsraum mit einem Werkzeug aufzubrechen, was allerdings ebenfalls misslang. Letztlich trank der Unbekannte in dem Lagerraum nur die Flasche Bier, bevor er diesen wieder verließ und in unbekannte Richtung flüchtete.

Zeugen, die den Ermittlern des K 21/22 Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

