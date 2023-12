Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Unfall verursacht Stau

Wörrstadt (ots)

Am Nachmittag des 31.12.2023 ereignete sich auf der BAB60, in Fahrtrichtung Darmstadt, kurz nach der Anschlussstelle Bingen-Ost ein Verkehrsunfall. Der 48-jährige Fahrer verlor aufgrund noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte zunächst gegen die Mittelleitplanke und anschließend gegen die rechte Leitplanke. Die Leitplanken wurden beschädigt und der Pkw erlitt Totalschaden. Der Fahrer des Pkw war nach seinen Angaben unverletzt. Er wurde jedoch zur Abklärung ins Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme musste die BAB60 für ca. 30 Minuten voll gesperrt werden, was zu einem größeren Stau führte. Warum der 48-jährige den Unfall verursachte ist noch unklar. Die Ermittlungen dauern noch an.

