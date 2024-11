Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte sprengen Geldautomaten in Reinhardshagen-Veckerhagen: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Reinhardshagen (Landkreis Kassel):

In der Nacht zum heutigen Mittwoch sprengten bislang unbekannte Täter einen Geldautomaten im Vaaker Weg in Reinhardshagen-Veckerhagen. Zeugen hatten gegen 2:55 Uhr einen lauten Knall aus dem Bereich der Bankfiliale gehört und die Polizei alarmiert. Nach bisherigen Informationen soll es sich um mehrere Täter gehandelt haben, die mit einem dunklen Pkw vom Tatort über die B 80 in Richtung Norden geflüchtet sind. Ob sie Geld erbeutet haben, ist bis dato noch nicht bekannt. Verletzt wurde niemand. Eine sofort eingeleitete Großfahndung mit Unterstützung der niedersächsischen Polizei verlief bisher ohne Erfolg. Die Ermittlungen am Tatort und die Spurensicherung dauern aktuell noch an. Die Höhe des Gebäudeschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Zeugen, die in der vergangenen Nacht im Tatortbereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter und das Fluchtfahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell