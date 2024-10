Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Maßlos ausgenutzt

Jena (ots)

Die Gutmütigkeit maßlos ausgenutzt hat am Dienstagmittag ein 21-jähriger Fahrzeugführer in Isserstedt. Dieser befand sich an einer SB-Tankstelle. Vor ihm betankte ein 83-Jähriger gerade sein Fahrzeug, als der junge Mann ihn ansprach. Dessen Bitte, sein Fahrzeug auch mit der EC-Karte des 83-Jährigen zu betanken, kam der Rentner nach. Der 21-Jährige versprach für lediglich 10 Euro zu tanken, was er selbst nicht konnte. Grund dafür war, dass er ausschließlich Bargeld dabeihabe und der Tankvorgang ausschließlich Bargeldlos funktioniert. Doch als der Tankvorgang abgeschlossen war, zeigte die Zapfsäule über 40 Euro an. Hiergegen legte der 83-Jährige mehrfach sein Veto ein, was der 21-Jährige stets ignorierte. Der Aufforderung den Betrag in bar zu begleichen, kam der Mann nicht nach, im Gegenteil. Er flüchtete mit seinem Fahrzeug in Richtung Jena. Die alarmierten Beamten konnten den Wagen stoppen und den 21-Jährigen den strafprozessualen Maßnahmen zuführen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell