Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wohnmobil gestohlen

Apolda (ots)

Am 28.10.2024, in der Zeit zwischen 02:00 und 02:30 Uhr haben zwei bislang unbekannte Täter ein Wohnmobil in der Jenaer Straße in Apolda gestohlen. Trotz Wegfahrsperre war es den beiden Dieben möglich das Fahrzeug der Marke Clever im Wert von über 60.000 Euro zu stehlen. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Apolda. (Tel.: 03644/541-0).

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell