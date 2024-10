LPI-J: Fahrzeug aufgebrochen und Innenraum beschädigt

Weimar (ots) - Am Montagnachmittag kam es in Gelmeroda zu einer Unfallflucht. Eine 60- jährige VW Fahrerin befuhr die Alte Chaussee in Fahrtrichtung Weimar. Ihr kam ein VW entgegen, der zu weit in der Fahrbahnmitte fuhr. In der Folge kam es zur Kollision beider linker Außenspiegel. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend und setzte seine Fahrt in Richtung Legefeld fort. Ein hinter der Geschädigten fahrender ...

