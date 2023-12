Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Porsche 911 aus Tiefgarage entwendet

Bergisch Gladbach (ots)

Zwischen Montag (04.12.) 18:15 Uhr und Dienstag (05.12.) 16:15 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen grauen Porsche 911 Carrera, der in diesem Zeitraum in einer Tiefgarage in der Oberheidkamper Straße abgestellt wurde.

Das Zufahrtstor der Tiefgarage war laut Angaben des Geschädigten geöffnet. Der Gesamtwert des seit 2020 zugelassenen Pkw mit dem amtlichen Kennzeichen GL-UM911 wird aktuell auf über 100.000 Euro geschätzt.

Eine Sachfahndung nach dem Fahrzeug wurde umgehend eingeleitet. Die Polizei stellte zudem beide Originalschlüssel des Pkw sicher. Wer Hinweise zum Diebstahl geben kann oder den Porsche gesehen hat, wird gebeten sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei Rhein-Berg zu wenden. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell