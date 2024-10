Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Seitlicher Zusammenstoß

Weimar (ots)

Am Montagvormittag parkte eine 71-jährige Erfurterin ihren Pkw Dacia in Mönchenholzhausen in der Lindenstraße vor einer Arztpraxis. Zeitgleich befuhr eine 75-jährige Skoda-Fahrerin die Lindenstraße, aus Richtung Erfurter Straße kommend. Sie schätzte den seitlichen Abstand zum geparkten Auto falsch ein und stieß dagegen. Verletzt wurde niemand. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden in einer Höhe von etwa 6000 Euro. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

