Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Kahla: Nach einem vermeintlichen Verkehrsunfall im Bereich der Bergstraße in Höhe des Grabenweges werden seitens der Polizei Zeugen gesucht. Ein 22-Jähriger gab an, dass er gegen Mitternacht, also der Nacht zum Dienstag zu Fuß an besagter Örtlichkeit unterwegs gewesen und plötzlich von einem Pkw von hinten angefahren worden ist. Anschließend fuhr das Fahrzeug pflichtwidrig davon. Ein Rettungsdienst brachte den jungen Mann zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Zum gesuchten Fahrzeug ist derzeit bekannt, dass es sich um ein älteres Modell, vermutlich mit einem Diesel-Motor, gehandelt hat. Die Polizei im Saale-Holzland-Kreis hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise telefonisch oder per E-Mail unter Angabe des Aktenzeichens 0279643/2024 (Tel. 0361 5743-56100, E-Mail: pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de).

