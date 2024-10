Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Spurwechsel beim Abbiegen mit Folgen

Jena (ots)

Am Montagmittag ereignete sich auf der Stadtrodaer Straße ein Verkehrsunfall zwischen zwei in gleiche Richtung fahrende Pkw. Eine 80-Jährige fuhr mit ihrem VW von der Brüsseler Straße nach links auf die stadteinwärts führende, mehrspurige Straße. Dort fuhr sie erst auf der linken Fahrspur, geriet aber dann nach rechts und touchierte dort einen Volvo. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden. Mit leichten Verletzungen wurde die Frau in ein nahegelengenes Krankenhaus gebracht.

