Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Verkehrsunfall in Lindlar: Drei Leichtverletzte und Totalschaden an zwei Fahrzeugen

Lindlar (ots)

In Lindlar haben sich am Samstag (19. Oktober) bei einem Verkehrsunfall drei Personen leichte Verletzungen zugezogen. An zwei Autos entstand Totalschaden; sie mussten abgeschleppt werden. Gegen 12:55 Uhr fuhr ein 51-jähriger Rösrather mit seinem DaimlerChrysler auf der K38 aus Hohkeppel kommend und beabsichtigte an der Kreuzung L284/K38 diese zu überqueren, um seine Fahrt in Richtung Tüschen fortzusetzen. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision mit dem Mercedes eines 58-jährigen Mannes aus Schalksmühle. Dieser war auf der vorfahrtsberechtigten L284 aus Lindlar kommend in Richtung Bergisch Gladbach unterwegs gewesen. Beide Fahrer sowie die Beifahrerin des 58-Jährigen erlitten durch den Unfall leichte Verletzungen. Rettungswagen brachten sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell