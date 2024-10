Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unfall auf der Bahntrasse - Hinweise gesucht

Wipperfürth (ots)

Bei einem Unfall zwischen zwei Radfahrenden auf der Bahntrasse zwischen Egerpohl und Böswipper am Mittwochnachmittag (16. Oktober) hat sich eine Pedelecfahrerin leichte Verletzungen zugezogen. Der andere Radfahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Die 28-jährige Pedelecfahrerin war mit ihren beiden Kindern, die sich in einem Fahrradanhänger befanden, gegen 15.15 Uhr auf der Bahntrasse unterwegs. Nach einem Stopp beabsichtigte sie, von einer Raststelle nach links auf die Bahntrasse zu fahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Rennradfahrer, der aus Richtung Böswipper kam, sodass die 28-Jährige und der Rennradfahrer stürzten. Anschließend entfernte sich der Rennradfahrer in Richtung Wipperfürth. Die 28-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Rennradfahrer war etwa 35 bis 40 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und von schlanker Statur. Er trug schwarz-rote, langärmelige Rennrad-Kleidung und fuhr ein rotes Rennrad. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

