Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden und Verletzten in Wiehlmünden

Engelskirchen (ots)

Am Donnerstagmorgen (17. Oktober) sind in Wiehlmünden, an der Einmündung L302 / Olpener Straße, zwei Autos miteinander kollidiert. Dabei entstand erheblicher Sachschaden; zwei Personen zogen sich leichte Verletzungen zu.

Ein 45-jähriger Lindlarer fuhr gegen 6:30 Uhr mit seinem VW Transporter auf der L302 aus Richtung Bickenbach kommend in Richtung Autobahnauffahrt A4. Ihm entgegen kam auf der L302 ein 43-jähriger Wiehler in einem Hyundai. Dieser wollte an der Einmündung nach links in die Olpener Straße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Transporter des 45-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls zogen sich beide Fahrer leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte beide zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden; sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell