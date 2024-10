Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Polizei informiert zusammen mit der VHS Oberberg zum Thema Einbruchschutz

Vom 25. bis zum 27. Oktober finden die Aktionstage "Riegel vor! Sicher ist sicherer". Mit der Kampagne gegen den Wohnungseinbruch schiebt die Polizei in NRW den Tätern - unter Mithilfe der Bürgerinnen und Bürger - einen Riegel vor. Die Polizei Oberbergischer Kreis beteiligt sich an den Aktionstagen mit einer kostenlosen Infoveranstaltung der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle und der Volkshochschule Oberberg. Der Kurs "Riegel vor! - wie Einbruchschutz gelingt" (Kurs B2413863) findet am Samstag (26. Oktober) von 10 bis 12 Uhr in der Kreispolizeibehörde an der Hubert-Sülzer-Straße 2 in Gummersbach statt. Die Kriminalbeamten informieren über wirkungsvollen Einbruchschutz, von der Mechanik über die klassische Alarmanlage bis zur Smart Home-Technologie. Auch das richtige Verhalten und staatliche Fördermittel werden thematisiert. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Eine Anmeldung ist erforderlich. Anmeldungen und Informationen gibt es bei der VHS Oberberg online auf www.vhs-oberberg.de Weitere Informationen zum Thema Einbruchschutz finden Interessierte im Internet unter https://polizei.nrw/artikel/riegel-vor-sicher-ist-sicherer

