LPI-J: Keller leergeräumt

Apolda - Schöten (ots) - In der Dorfstraße in Schöten wurde am Samstag, gegen 22 Uhr ein Briefkasten gesprengt. Zwei bislang unbekannte Personen haben in den Briefkasten eines 58-Jährigen Hausbesitzers Böller geworfen. Der Mann wurde von dem lauten Knall überrascht und verständigte die Polizei. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Apolda. (Tel.: 03644/541-0). Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda ...

