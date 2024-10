Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Psychischer Ausnahmezustand

Offenburg (ots)

Eine 29-jährige deutsche Staatsangehörige wurde im Bahnhof Offenburg durch Beamte der Bundespolizei einer Kontrolle unterzogen. Zuvor wurde sie dabei beobachtet, wie sie in der Unterführung Passanten anschrie. Ihr wurde aufgrund ihres Verhaltens ein Platzverweis für den Bahnhof Offenburg erteilt. Kurze Zeit später wurde die 29-Jährige erneut auffällig, indem sie gegen mehrere An- und Abfahrtstafeln schlug. Beim Hinzukommen der Streife schlug die 29-Jährige mit der flachen Hand gegen die Schutzweste einer Beamtin und trat ihrem Streifenkollegen gegen das Schienbein. Hierbei beleidigte sie die eingesetzten Beamten. Da die 29-Jährige sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurden ihr die Handfesseln angelegt. Nach der Vorstellung in einer psychiatrischen Einrichtung entschieden die Ärzte, dass die 29-Jährige stationär aufgenommen wird.

