BPOLI-OG: Festnahme im grenzüberschreitenden Fernverkehrszug

Rheinmünster (ots) - Bei der Einreisekontrolle eines Fluges aus London am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden wurde am Mittwochabend (16.10.) ein italienischer Staatsangehöriger festgenommen. Er wurde aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis per Haftbefehl gesucht. Durch die Bezahlung einer Geldstrafe konnte der 21-Jährige einen 30-tägigen Aufenthalt im Gefängnis abwenden. Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion Offenburg Jana Disch Telefon: 0781/9190-1010 E-Mail: ...

mehr