Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Gefälschter Führerschein festgestellt

Kehl (ots)

Ein armenischer Staatsangehöriger wurde am Mittwochabend (16.10.) lagebildabhängig am Grenzübergang Kehl-Europabrücke einer Kontrolle zugeführt. Der 23-Jährige führte ein Fahrzeug mit französischer Zulassung. Bei der Überprüfung seines armenischen Führerscheins wurde festgestellt, dass es sich hierbei um eine Totalfälschung handelte. Zudem gab der 23-Jährige an, weder einen Pass noch einen Aufenthaltstitel zu besitzen. Hinzukommend hatte das Auto keinen Versicherungsschutz. Das gefälschte Dokument wurde durch Beamte der Bundespolizei sichergestellt. Ihn erwartet eine Anzeige aufgrund Urkundenfälschung, unerlaubter Einreise, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Ausländerplichtversicherungsgesetz und Verstoß gegen die Fahrzeugzulassungsverordnung. Gegen den 23-Jährigen wurde ein vierjähriges Einreise- und Aufenthaltsverbot erlassen. Er wurde nach Abschluss aller Maßnahmen nach Frankreich zurückgewiesen.

