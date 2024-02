POL-PDKL: Unfallflucht auf dem McDonald´s Parkplatz

Schweisweiler (ots) - Am Freitagabend, 21.06 Uhr, wird der Polizei in Rockenhausen ein Pkw gemeldet, der auf der B 48 im Bereich Schweisweiler in Schlangenlinien geführt werden würde. Die Streife kann in Schweisweiler zunächst nur den unfallbeschädigten und verlassen abgestellten Pkw feststellen. Mit diesem war zuvor offensichtlich auch ein Bordstein gestreift und beschädigt worden. An der nahegelegenen Halteradresse ...

mehr