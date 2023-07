Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Polizeieinsatz in Rückersdorf

Greiz (ots)

Rückersdorf: Ein 18-jähriger Mann rief gestern Abend (26.07.2023), gegen 19:30 Uhr via Notruf die Polizei, da ihn mehrere Personen bedrohten. Die vier Täter suchten den jungen Mann an seiner Wohnanschrift auf, wobei es scheinbar in der Folge zum Streit kam. Daraufhin verschafften sie sich Zugang zur Wohnung und bedrohten den 18-Jährigen. Zudem stahlen sie eine Zigarettenschachtel. Am Ende gelang es ihm, die vier aus der Wohnung zu verweisen. Als Polizeibeamte vor Ort eintrafen, waren die Täter, welche namentlich bekannt sind, nicht mehr vor Ort. Die Greizer Polizei leitete die entsprechenden Ermittlungen ein. (RK)

