Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr/Bundespolizei ermittelt

Orschweier/Lahr (ots)

Gestern Vormittag gegen 11:30 Uhr überquerte ein 26-jähriger syrischer Staatsangehöriger Höhe des Bahnhofs Orschweier unbefugt die Gleise. Der Triebfahrzeugführer eines Regionalexpresses musste bei Erkennen des Mannes eine Schnellbremsung einleiten und konnte somit einen Zusammenprall verhindern. Hierdurch wurde niemand verletzt. Der Mann begab sich danach selbstständig aus dem Gleisbereich und wurde vom Triebfahrzeugführer in den Zug aufgenommen. Am Bahnhof in Lahr wurde er einer hinzugerufenen Streife der Bundespolizei übergeben. Er muss nun mit einer Anzeige wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr rechnen.

