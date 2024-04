Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: Rauchentwicklung in einem Mehrfamielienhaus, PM Nr. 2

Mannheim (ots)

Am 14.04.2024 um 18.03 Uhr wurde eine starke Rauchentwicklung, welche von einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Rheinhäuser Straße ausging, gemeldet. Die Feuerwehr der Stadt Mannheims begab sich mit einem Löschzug vor Ort, ebenso Kräfte der Polizei. Am Ereignisort angelangt, wurde durch die Feuerwehr sehr schnell die Ursache der Rauchentwicklung festgestellt. Im Rahmen eines Kochvorganges enztündete sich heißes Öl in der Bratpfanne, ein Löschversuch durch die Wohnungseigentümerin mit Wasser sorgte für die starke Rauchentwicklung sowie Ausbreitung des Feuers. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Der in der Wohnung entstande Schaden wird auf eine Höhe von ca. 50.000 Euro geschätzt. Ein Gebäudeschaden entstand nicht. Die Wohnung war aufgrund Brandschaden und Löschwasser nicht mehr bewohnbar, die Bewohner wurden vorläufig in einem Hotel untergebracht.

Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Rheinhäuser Straße kurzfristig für den Straßenverkehr gesperrt werden.

Personen kamen bei dem Brandgeschehen nicht zu Schaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell