Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zeugen zu Einbrüchen in Kasseler Stadtteilen Harleshausen und Kirchditmold gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Harleshausen und Kirchditmold: Zeugen zu zwei Einbrüchen, die der Polizei am gestrigen Donnerstag aus den Stadtteilen Harleshausen und Kirchditmold gemeldet wurden, suchen aktuell die Ermittler des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo. Einer der beiden Fälle hatte sich in der Schanzenstraße in Kirchditmold ereignet. Dort waren unbekannte Täter zwischen Mittwoch, 12:00 Uhr, und Donnerstag, 10:30 Uhr, in ein Einfamilienhaus nahe der Straße "Herrenwiesen" eingebrochen, indem sie gewaltsam eine Glasschiebetür auf der Gebäuderückseite aufbrachen. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Räume nach Beute. Derzeit ist noch nicht abschließend geklärt, was die Täter möglicherweise erbeuteten. Der zweite Einbruch hatte sich gestern zwischen 7:40 Uhr und 21:45 Uhr in der Straße "Am Forst" in Harleshausen ereignet. Hier stiegen die Täter über ein Fenster in das Haus ein, das sie zuvor mit einem Werkzeug gewaltsam aufgebrochen hatten. Dort erbeuteten sie Bargeld und Schmuck und ergriffen anschließend die Flucht. Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe ist nicht ausgeschlossen, dass beide Taten im Zusammenhang stehen.

Die Ermittler des K 21/22 bitten Zeugen, die im Bereich der Tatorte möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

